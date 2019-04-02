"В последний момент понял, что еду не в тот коридор". Волков - об ошибке в эстафете

Олимпийский чемпион-2014 по биатлону Алексей Волков признался, что допустил глупую ошибку в эстафете на чемпионате России в Тюмени. 30-летний спортсмен проехал мимо коридора на финише своего этапа.

- Голова немного отключилась, я в последний момент только понял, что еду не в тот коридор, - приводит слова Волкова "Тюменская Арена". - В итоге затормозил, развернулся. Потерял время на этом. Глупая ошибка, конечно. Как оценить сезон? Скажу, что удовлетворение от него я точно не получил.

Напомним, в текущем сезоне Волков не принимал участие в гонках в рамках Кубка мира.

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