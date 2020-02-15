Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил, Россия лишилась золота Сочи в эстафете
10:57
Как стало известно «СЭ», российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.
Результаты Евгения Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Спортсмен лишится всех медалей, очков и призов. Россия лишается золота Олимпиады-2014 в Сочи в мужской эстафетной гонке.
Таким образом, без золотых медалей Олимпийских игр-2014 останутся Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.
Ранее также была дисквалифицирована российская биатлонистка Светлана Слепцова. (Дмитрий Сомов)
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