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Допинг

Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил, Россия лишилась золота Сочи в эстафете

10:57
Евгений Устюгов. Фото AFP
Евгений Устюгов. Фото AFP
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Как стало известно «СЭ», российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Результаты Евгения Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Спортсмен лишится всех медалей, очков и призов. Россия лишается золота Олимпиады-2014 в Сочи в мужской эстафетной гонке.

Таким образом, без золотых медалей Олимпийских игр-2014 останутся Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.

Ранее также была дисквалифицирована российская биатлонистка Светлана Слепцова. (Дмитрий Сомов)

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