Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификацию в CAS

Российские биатлонисты Сергей Устюгов и Светлана Слепцова оспорят дисквалификации с Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Биатлонисты были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, результаты Устюгова — с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишены золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

— У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом, — цитирует ТАСС президента СБР Владимира Драчева.

Слепцова и Устюгов отстранены на два года, начиная с 11 и 13 февраля соответственно. Оба должны вернуть все призовые и покрыть траты на расследования их дел.