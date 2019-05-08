Украинская биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру. Об этом сообщил государственный тренер сборной Евгений Колупаев.

По словам специалиста, 24-летняя спортсменка решила сосредоточиться на личной жизни и вскоре выходит замуж, сообщает XSPORT. Ее избранником является российский биатлонист Александр Логинов​.

Наивысшим достижением в карьере Кручовой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU 2018/19.