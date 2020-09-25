Украинец Пидручный заболел коронавирусом
18:21
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил в Instagram, что сдал положительный тест на коронавирус.
— Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon отменяется. Получил положительный результат теста на коронавирус. Поэтому вынужден быть на самоизоляции, — написал Пидручный в Instagram.
Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці «City Biathlon» , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid19 ??? Тому змушений бути на самоізоляції ? Почуваюся чудово, жодних симптомів немає!?? Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...