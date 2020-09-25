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Украинец Пидручный заболел коронавирусом

18:21
Дмитрий Пидручный. Фото Instagram.
Дмитрий Пидручный. Фото Instagram.
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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил в Instagram, что сдал положительный тест на коронавирус.

— Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon отменяется. Получил положительный результат теста на коронавирус. Поэтому вынужден быть на самоизоляции, — написал Пидручный в Instagram.

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