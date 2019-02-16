"У меня выдрали палку на четвертом круге". Кайшева - о гонке преследования на этапе Кубка мира в США

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после гонки преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити заявила, что у нее выдрали палку на четвертом круге. 24-летняя спортсменка заняла 11-е место, не допустив ни одного промаха.

- Стрельбой довольна, а вот гонкой не совсем, - сказала Кайшева в эфире канала "Матч ТВ". - Физическое состояние? Тяжело было с самого утра: на пристрелке дико трясло, не могла собраться, но в гонке все получилось. Чистая стрельба? Это было странно.

На последнем круге пыталась держаться за толпой, но немного отставала. У меня выдрали палку на четвертом круге. Пришлось бежать с палкой Валерии Васнецовой - от этого был перекос. Я бежала на лыжах Саши Поварницына - они катили хорошо.

Все о биатлоне - здесь