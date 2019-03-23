Триумф Кузьминой - в обзоре женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Норвегии. Видео

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и показала результат 28 минут 25,9 секунды.
Преимущество Кузьминой над немкой Денизой Херманн, занявшей второе место, составило 100 секунд. Третьей стала шведка Ханна Эберг. Лучший результат россиянок - 15-е место Екатерины Юрловой-Перхт.
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