Тренер Поршнева заявил, что в приоритете спортсмена чемпионат России

Тренер мужской сборной Югры по биатлону и личный тренер Никиты Поршнева Сергей Белозеров прокомментировал успешное выступление в спринте своего воспитанника на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, где Поршнев стал бронзовым призером.

«Никита — молодец, хотя традиционно у нас в приоритете не эти старты, а чемпионат России, как летний, так и зимний. Рассчитываем к стартам в Тюмени подойти в оптимальной форме. Мы с ним в этом году вернулись к большому силовому весенне-летнему развивающему циклу и в нем немного поменяли структуру. Кроме того, в том году мы уже заканчивали развивающие циклические нагрузки к концу сентября и выходили на октябрьский высотный сбор в Терсколе, а потом готовились к соревнованиям в конце ноября. В этом году мы изменили этот подход. Мы будем делать развивающую работу в октябре по методике, которую мы уже пробовали в свое время, и она позволила нам достаточно успешно выступать в декабре. На это и будет сделана ставка», — приводит слова Белозерова Metaratings.ru.

На Кубке Содружества Антон Смольский не допустил ни одного промаха в спринте и прошел дистанцию за 24 минуты 46,6 секунды. Вторым стал россиянин Александр Поварницын (+48,2, 2 промаха), на третьей строчке еще один представитель России — Поршнев (+52,8, 1 промах).