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Сегодня, 18:00

Поварницын рассказал, как был организован уход из сборной России на самоподготовку

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Поварницын.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал «СЭ», как происходил его уход из сборной на самоподготовку. Поварницын проводил большую часть летней подготовки вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым по планам тренера Дмитрия Шукаловича.

— Ты принял решение о переходе. Как он происходил? Тебя ребята позвали к себе или ты к ним попросился?

— Я увидел, что такая команда образовалась, и позвонил Саше (Логинову). Сказал, что такое решение зреет и что хочется присоединиться к ним. Спросил у Димы, что он думает по этому поводу и готов ли помогать. Он сказал, что готов. Саша тоже ответил положительно. Плюс мы разговаривали с Юрием Михайловчем (Каминским). Говорил, какие у меня мысли насчет тренировочного процесса. Спросил, смогу ли я выполнять план Шукаловича, при этом тренируясь с вами. Юрий Михайлович ответил, что в сборной команде нужно готовиться более-менее по единому плану, что, конечно, какие-то корректировки допустимы, но методическое направление должно оставаться его. А в данном случае было невозможно соединить два методических направления. Конечно, общался и с главным тренером (Павлом Ростовцевым). Сообщил о своем вероятном решении. Все были предупреждены. Поэтому получилось перейти безболезненно. Считаю, что никого не обидел. Для меня было очень важно ни с кем не поссориться и сохранить здоровые отношения с людьми, с которыми раньше работал. Всем благодарен, кто оказывал мне помощь.

— Со всеми сейчас нормально общаешься — с Башкировым, с Каминским?

— Да. Надеюсь, что они зла на меня не держат. Считаю, что вроде не за что на меня злиться, — сказал Поварницын «СЭ».

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Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
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