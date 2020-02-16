Тренер Малышко: «Никаких медалей немцам не будет! Вся страна радовалось, этого никто не отнимет»

Личный тренер российского биатлониста Дмитрия Малышко Дмитрий Кучеров заявил, что его подопечный в любом случае останется олимпийским чемпионом. Накануне стало известно, что IBU дисквалифицировал Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил. Все результаты атлета с августа 2013 по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди них — золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете. Помимо Устюгова, награды лишается вся команда, в которую входили Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

— У меня нет уверенности, что Устюгов переступил какую-то черту, — цитирует «Спорт день за днем» Кучерова. — Это должно быть доказано. Но я могу отвечать только за Диму.

— Если CAS подтвердит, что Устюгов виноват, вы будете говорить Дмитрию, чтобы он вернул золотую медаль?

— Однозначно, нет! Его вины никакой нет. Я уверен на миллион процентов, что Дима — чистый и честный спортсмен. При любых обстоятельствах он останется для меня олимпийским чемпионом.

— Даже если официально золотые медали мужской эстафеты в Сочи передадут немцам?

— Никаких медалей немцам не будет! Меня меньше всего волнует, кто это затеял. Знаю только, что Дима долгие годы шел к этому результату и преодолевал многие жизненные неурядицы: безденежье, операция на сердце. У него всегда хорошо шла эстафета. Он командный боец. Когда Дима был объявлен в составе на эстафету Сочи-2014, то был очень горд этим. Как и остальные ребята. Каждый на своем этапе бился друг за друга, за Родину, до последнего выворачивались наизнанку. Когда Шипулин пересек финишную черту, вся страна радовалась. Никто никогда этого не отнимет. Никакие немцы, никакой CAS.