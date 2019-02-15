Тарьей Бе выступит на чемпионате Европы в Минске

Олимпийский чемпион-2010 Тарьей Бе выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Минске с 18 по 24 февраля.

- 35 гонок в году. Остальные 330 дней не так прекрасны, как вы можете подумать. На следующей неделе вы сможете увидеть меня на соревнованиях в Минске. Надеюсь, этот период окрылит меня перед Эстерсундом, - написал Бе в своем Инстаграме.

Бе занимает 11-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 448 очков.

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