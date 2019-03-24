16:11 | Биатлон

Тарьей Бе: "Моей целью была медаль ЧМ - я сделал это"

0
Обсудить

Норвежский биатлонист Тарьей Бе заявил, что провел хороший сезон. 30-летний норвежец завоевал бронзу на чемпионате мира в шведском Эстерсунде в индивидуальной гонке, а также золото в эстафете. 

- Это был хороший сезон, - приводит слова Бе Калашников Media. - Моей основной целью был чемпионат мира, я хотел взять там медаль - и сделал это. Кроме того, мы завоевали золото в эстафете, взяв реванш у шведов за Олимпиаду. Это была важная командная победа.

Да и сегодня - здорово ощущать себя на подиуме вместе с моим братом. Я чувствую себя сильным. И я счастлив.

Тарьей Бе занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 693 очка.

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/video/sport/tare-bo-moey-osnovnoy-tselyu-byl-chempionat-mira-ya-khotel-vzyat-tam-medal-i-ya-sdelal-eto

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ