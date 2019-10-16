Сын судьи и депутата, подозреваемый в избиении умершего биатлониста, арестован на два месяца

Красноярский Центральный районный суд арестовал сына судьи и депутата Андрея Шилова на два месяца, сообщает ТВК Красноярск. Его подозревают в убийстве экс-биатлониста Дмитрия Сисигина.

Подозреваемый пробудет под арестом как минимум до 13 декабря. Судья отметила, что Шилов признался в том, что в ночь убийства употреблял наркотики. Также он был в состоянии опьянения, когда его задерживали. Кроме того, она отметила, что если бы Шилов остался на свободе, то он мог скрыться или повлиять на показания свидетелей.

Уже в коридоре суда второй фигурант дела Сергей Шмелев заявил журналистам, что раскаивается в том, что произошло. Он частично признает свою вину, а вШилов — нет. Судье он сказал, что имеет двоих детей 2010 и 2015 г. р.

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 сентября, между тремя мужчинами произошел конфликт. В квартиру 30-летнего Дмитрия Сисигина приехали Шилов и Шмелев. В итоге пострадавшему пробили голову. Он впал в кому и через три недели, 6 октября, умер. один из обвиняемых — сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова и сотрудницы Емельяновской районной коллегии адвокатов, экс-судьи Людмилы Шиловой.

СК ранее установил, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Отмечается, что погибший был дважды судим за продажу наркотиков в особо крупном размере.