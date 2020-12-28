Сучилов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Семен Сучилов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России — «Ижевской винтовке». Второе место занял Евгений Сидоров. Тройку замкнули Евгений Идинов и Кирилл Стрельцов.
Кубок России
«Ижевская винтовка»
Мужчины
Спринт
1. Семен Сучилов — 27.49,2 (1)
2. Евгений Сидоров — +23,2 (1)
3. Евгений Идинов — +37,1 (0)
3. Кирилл Стрельцов — +37,1 (1)
5. Ильназ Мухамедзянов — +51,6 (1)
6. Иван Колотов — +54,4 (1)
7. Дмитрий Абашев — +59,6 (1)
8. Александр Поварницын — +1.01,5 (1)
8. Алексей Шевченко — +1.01,5 (0)
10. Василий Томшин — +1.04,0 (1)...
19. Петр Пащенко — +1.27,6 (2)...
31. Вадим Филимонов — +2.07,5 (4)...
33. Андрей Вьюхин — +2.27,1 (3)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю