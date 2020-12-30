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Допинг

Стало известно запрещенное вещество, обнаруженное в пробе биатлонистки Коноваловой

17:25
Виктория Коновалова. Фото AFP
Виктория Коновалова. Фото AFP
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Российская биатлонистка Виктория Коновалова сдала положительную допинг-пробу на оксандролон, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Сегодня, 30 декабря, Союз биатлонистов России (СБР) на основании решения Российского антидопингового агентства дисквалифицировал спортсменку на 4 года. Отстранение 20-летней Коноваловой начинается с 15 декабря 2020 года.

По данным источника, в анализе биатлонистки обнаружены метаболиты оксандролона. Это вещество является анаболическим стероидом.

Ранее этот же препарат был обнаружен у биатлониста Евгения Устюгова, который уже завершил карьеру.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201230/doping-1591614070.html

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