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Юрлова-Перхт планирует выступить на Олимпиаде-2022

12:27
Екатерина Юрлова-Перхт. Фото AFP
Екатерина Юрлова-Перхт. Фото AFP
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Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова рассчитывает выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сейчас 36-летняя биатлонистка взяла паузу в карьере из-за беременности и скорого рождения второго ребенка.

«Сейчас главное — благополучно родить ребенка, — приводит «Спорт день за днем» слова президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева. — Дальше надо будет смотреть по состоянию, по процессу восстановления. Сейчас Екатерина поддерживает физическую активность и, если все пройдет удачно, может вернуться в сборную России уже к грядущему сезону. Безусловно, у нее есть надежда и желание выступить на Олимпиаде в Пекине-2022».

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/news/chempionka-mira-yurlova-mozhet-vystupit-na-olimpiade-v-pekine

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