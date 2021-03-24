Юрлова-Перхт планирует выступить на Олимпиаде-2022

Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова рассчитывает выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сейчас 36-летняя биатлонистка взяла паузу в карьере из-за беременности и скорого рождения второго ребенка.

«Сейчас главное — благополучно родить ребенка, — приводит «Спорт день за днем» слова президента Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрия Васильева. — Дальше надо будет смотреть по состоянию, по процессу восстановления. Сейчас Екатерина поддерживает физическую активность и, если все пройдет удачно, может вернуться в сборную России уже к грядущему сезону. Безусловно, у нее есть надежда и желание выступить на Олимпиаде в Пекине-2022».