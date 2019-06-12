Слепов уверен, что Логинов станет обладателем Кубка мира

Трехкратный чемпион Европы, лыжник и биатлонист, а также бывший политик Алексей Слепов считает, что Александр Логинов в будущем станет обладателем Кубка мира.

– Саша в определенный момент спрогрессировал именно во время сбора в Обертиллиахе перед первым этапом Кубка мира. За счет чего – честно, непонятно. Никто не понял. Но Саша уже в начале сезона был впереди нас всех секунд на 40.

– Ходили разговоры, что у него самоподготовка сработала.

– Не знаю, но по тому, что я видел – он не делал что-то такое, что сильно отличалось бы от остальных. Он молодец, отстоял честь страны. Остальные не смогли. Теперь новый сезон. Тренерский штаб остался тот же, но я надеюсь, они сделают работу над ошибками, что-то поменяют, и ярко будет выглядеть не один Саша, а хотя бы вся эстафетная четверка.

– Логинов станет обладателем Кубка мира когда-нибудь?

– Станет. Но не в ближайшем году. (Дмитрий Кузнецов)

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