Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Шипулин вылечился от коронавируса

22:26
Антон Шипулин. Фото Instagram.
Антон Шипулин. Фото Instagram.
Теги:

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил о своем выздоровлении. Ранее у него, у его жены Луизы и дочери Миры был выявлен коронавирус.

Возвращаемся домой!? Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Поэтому сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска. Сегодня был такой замечательный день с семьей. Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу. Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Впереди ещё целый месяц лета, успевайте отдохнуть и набраться сил. Но обязательно берегите себя и очень внимательно относитесь к своему здоровью!

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

«Возвращаемся домой! — написал Шипулин в Instagram. — Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Поэтому сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска. Сегодня был такой замечательный день с семьей.

Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу.

Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Впереди ещё целый месяц лета, успевайте отдохнуть и набраться сил. Но обязательно берегите себя и очень внимательно относитесь к своему здоровью!"

Ранее Шипулин сообщил, что его семья заразилась коронавирусом, отдыхая в Сочи.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDhBV5oAu78/

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир