Шипулин вылечился от коронавируса

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил о своем выздоровлении. Ранее у него, у его жены Луизы и дочери Миры был выявлен коронавирус.

«Возвращаемся домой! — написал Шипулин в Instagram. — Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Поэтому сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска. Сегодня был такой замечательный день с семьей.

Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу.

Желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Впереди ещё целый месяц лета, успевайте отдохнуть и набраться сил. Но обязательно берегите себя и очень внимательно относитесь к своему здоровью!"

Ранее Шипулин сообщил, что его семья заразилась коронавирусом, отдыхая в Сочи.