Шевченко: «Ни разу за карьеру не пожаловалась на лыжи»

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что не сталкивалась с плохой подготовкой инвентаря перед гонкой.

«На самом деле, я такой человек, который, наверное, ни разу за карьеру не пожаловался на лыжи, не сказал, мол, они не так ехали, меня специально «замазали». Скорее похвалю, даже когда лыжи реально катят не лучшим образом. Потому что сервис — это такие же люди с правом на ошибку. Перед ними стоит масса задач, много откатки, соответственно, тратится уйма сил и энергии, да и времени тоже. Обесценить их труд одним словом очень легко. Хотя на самом деле причин может быть множество: гонка не сложилась, не было настроения, допустила промахи. И что, придешь и все свои проблемы свалишь на сервис? Такого быть не должно. Нигде и никогда», — приводит слова Шевченко RT.

6 января Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.