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Йоханнес Бе заработал больше всех призовых по итогам Кубка мира-2020/21

18:41
Йоханнес Бе. Фото Instagram
Йоханнес Бе. Фото Instagram
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе заработал 348 тысяч евро призовых на этапах Кубка мира-2020/21, сообщает Ski-nordique. Он стал обладателем Большого хрустального глобуса в минувшем сезоне.

На втором месте по сумме призовых оказался его соотечественник Штурла Легрейд, который заработал 322 тысячи евро. Третий - француз Кантен Фийон-Майе (211 тысяч евро).

Следом идут норвежцы Тарьей Бе (209 тысяч евро) и Йоханнес Дале (172 тысячи евро), швед Себастьян Самуэльссон (169 тысяч евро), французы Эмильен Жаклен (162 тысячи евро) и Симон Дестье (124 тысячи евро).

Топ-10 замкнули швед Мартин Понсилуома (119 тысяч евро) и итальянец Лукас Хофер (118 тысяч евро).

Дополнительная информация:

https://www.ski-nordique.net/norvacgiens-et-franasais-se-partagent-le-gacteau.6387241-72348.html

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