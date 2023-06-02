Исполнительный директор СБР: «Буду настаивать, чтобы критерии отбора в команду были утверждены перед началом сезона»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к тому, что критерии отбора спортсменов в команду на централизованную подготовку к сезону-2023/24 были изменены в конце сезона-2022/23.

— Я понимаю, что не к вам вопрос, почему выбрали того или иного спортсмена в команду. Но правильно ли, что критерии отбора тренерами были изменены?

— Я считаю, что это неправильно, правила нужно оговаривать на берегу. Но я не влезаю в эту тему. Повторюсь, за подготовку спортсменов отвечают тренеры. Раз они что-то изменили, они за это несут ответственность.

— Если это не контролировать, тогда может возникнуть несправедливость, которая в итоге и возникла.

— У нас четыре группы. Четыре тренера — это значит больший вариант попадания в команду того или иного спортсмена, чем если бы был один. Но если четыре тренера не захотели увидеть кого-то из спортсменов у себя в команде, значит, степень несправедливости уменьшается в четыре раза. Нет?

— Сейчас спортсмены начинают подготовку к новому сезону. Наверное, уже какие-то пики формы в эту подготовку закладывают. Что им предстоящей зимой нужно сделать, чтобы следующей весной попасть в состав команды? Или они узнают об этом следующей весной?

— Раньше в критериях отбора тренеры сборной всегда ориентировались на результат спортсмена на международных стартах. Главный старт приходился на февраль, на чемпионат мира. В прошлом году по известным причинам он был перенесен на весну, на чемпионат России. Тренерский совет у нас исторически собирается для определения критериев как раз на чемпионате России, поэтому соглашусь с тем, что в нынешних условиях это случилось поздновато. Если меня спросят, буду настаивать на том, чтобы сейчас критерии были утверждены тренерским советом перед началом сезона и ни на запятую не отходили от этого до конца.

Если же говорить о попадании в штат ЦСП, то уверяю вас, что в следующем сезоне проблема никуда не денется. Потому что невозможно впихнуть невпихаемое — невозможно разместить 48 спортсменов на 32 ставки, — сказал Пак «СЭ».

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