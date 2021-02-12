СБР недоволен ограничениями IBU на российскую символику

Союз биатлонистов России (СБР) направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), информирует сайт организации 12 февраля. В нем выражается несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

«Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований, — говорится в сообщении СБР. — Более того, уже есть прецеденты — в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны. ВАДА, которое очень внимательно относится к исполнению всеми сторонами решений САS, никаких возражений не выразило».

Как отмечается в письме, случай СБР ничем не отличается. На этот счет была проведена юридическая экспертиза, и заключение специалистов подтвердило эту позицию.

В СБР уверены, что требования IBU — чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS.

«Более того, IBU в данном случае нарушает не только решения спортивного арбитража, но и собственные основополагающие документы, на что мы аргументированно и детально указали в письме. Ожидаем, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в Спортивный арбитражный суд», — говорится в письме.

Напомним, 16 декабря 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. На ЧМ в Поклюке российские биатлонисты выступают как команда Союза биатлонистов России. На их эмблеме вместо флага изображен логотип СБР.

9 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российским биатлонистам и тренерам также рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.

Чемпионат мира по биатлону проходит с 10 по 22 февраля.