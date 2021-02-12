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СБР недоволен ограничениями IBU на российскую символику

09:12
СБР недоволен ограничениями IBU на российскую символику. Фото СБР
СБР недоволен ограничениями IBU на российскую символику. Фото СБР

Союз биатлонистов России (СБР) направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), информирует сайт организации 12 февраля. В нем выражается несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

«Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований, — говорится в сообщении СБР. — Более того, уже есть прецеденты — в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны. ВАДА, которое очень внимательно относится к исполнению всеми сторонами решений САS, никаких возражений не выразило».

Как отмечается в письме, случай СБР ничем не отличается. На этот счет была проведена юридическая экспертиза, и заключение специалистов подтвердило эту позицию.

В СБР уверены, что требования IBU — чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS.

«Более того, IBU в данном случае нарушает не только решения спортивного арбитража, но и собственные основополагающие документы, на что мы аргументированно и детально указали в письме. Ожидаем, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в Спортивный арбитражный суд», — говорится в письме.

Напомним, 16 декабря 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. На ЧМ в Поклюке российские биатлонисты выступают как команда Союза биатлонистов России. На их эмблеме вместо флага изображен логотип СБР.

9 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что российским биатлонистам и тренерам также рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.

Чемпионат мира по биатлону проходит с 10 по 22 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/news/zayavlenie-soyuza-biatlonistov-rossii/

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