Елисеев первым из россиян будет стартовать в спринте на чемпионате мира
08:56
Российский биатлонист Матвей Елисеев получил четвертый стартовый номер в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Он первым уйдет на трассу среди россиян.
За Елисеевым побегут Александр Логинов (12-й стартовый номер), Эдуард Латыпов (50-й), Антон Бабиков (76-й) и Карим Халили (96-й).
Логинов является действующим чемпионом мира в этой дисциплине. Он выйдет на старт в золотой майке.
В первой гонке чемпионата мира — смешанной эстафете, 10 февраля, — сборная России заняла девятое место. За команду выступали Логинов, Эдуарда Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Спринтерская гонка начнется в 16.30 по московскому времени.
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