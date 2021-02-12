Елисеев первым из россиян будет стартовать в спринте на чемпионате мира

Российский биатлонист Матвей Елисеев получил четвертый стартовый номер в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Он первым уйдет на трассу среди россиян.

За Елисеевым побегут Александр Логинов (12-й стартовый номер), Эдуард Латыпов (50-й), Антон Бабиков (76-й) и Карим Халили (96-й).

Логинов является действующим чемпионом мира в этой дисциплине. Он выйдет на старт в золотой майке.

В первой гонке чемпионата мира — смешанной эстафете, 10 февраля, — сборная России заняла девятое место. За команду выступали Логинов, Эдуарда Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Спринтерская гонка начнется в 16.30 по московскому времени.