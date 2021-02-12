Генеральный секретарь IBU объяснил запрет на использование слова «Россия» на ЧМ

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяют использовать полное название Союза биатлонистов России (СБР) на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенному решению CAS [Спортивного арбитражного суда], — цитирует ТАСС Карлсона. — Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU».

Как подчеркнул Карлссон, это интерпретация IBU, которая отражает дух принятого CAS решения. При этом другие международные федерации, по его словам, могут исполнять решение иначе.

«Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение», — заключил Карлссон.

Напомним, сегодня, 12 февраля, Союз биатлонистов России (СБР) направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU). В нем выражается несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

16 декабря 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. На ЧМ в Поклюке российские биатлонисты выступают как команда Союза биатлонистов России. На их эмблеме вместо флага изображен логотип СБР.