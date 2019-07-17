СБР и Росгвардия договорились о снятии запрета на работу стрельбища в Ханты-Мансийске

Росгвардия и Союз биатлонистов России на совместном заседании разработали план, который устранит юридическую коллизию в вопросе использования биатлонных стрельбищ на стадионах, расположенных в черте города, сообщает официальный сайт СБР.

Проблема использования расположенных в черте города биатлонных стрельбищ возникла в связи с особенностями применения действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих оборот оружия. Это привело к закрытию стрельбища биатлонного Центра зимних видов спорта в Ханты-Мансийске, а также трудностям, с которыми столкнулись биатлонные центры в Тюменской области, Красноярске и Ижевске.

– Совещание прошло плодотворно, все проблемные моменты были устранены. Хочу поблагодарить врио начальника Росгвардии генерал-майора полиции Анатолия Маликова и его сотрудников за открытую, взвешенную государственную позицию по этому вопросу, – прокомментировал встречу первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. – В частности, было принято решение, что уже с завтрашнего дня будет открыто стрельбище биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске.

На совещании было отмечено, что в установленные законом сроки в силу вступит новая редакция нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать подобных коллизий. Было принято решение, что представители СБР войдут в рабочую группу по совершенствованию механизмов государственного контроля в сфере оборота оружия координационного совета, созданного при Росгвардии, на площадке которой будут рассматриваться вопросы, связанные с функционированием спортивных стрелковых объектов.