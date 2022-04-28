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28 апреля, 22:41

Ройселанн может объявить о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Норвегии Марта Ольсбу Ройселанн в ближайшие дни может принять решение о продолжении или завершении карьеры, сообщает Ski-nordique.

Сейчас 31-летняя спортсменка находится в отпуске и обдумывает дальнейшие планы. Ожидается, что в понедельник она встретится с представителями сборной Норвегии.

В этом сезоне Ройселанн завоевала три золота и две бронзы на Играх-2022 в Пекине. Также она стала обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам Кубка мира.

31 марта стало известно, что спортсменка вошла в состав сборной Норвегии на подготовку к следующему сезону. Также в женскую команду попали Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Ида Лиен, Каролине Кноттен и Рагнхильд Фемстейневик.

Сборная Норвегии по биатлону
Марта Ольсбу Ройселанн
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