Тихонов поддержал Нигматуллину: «Могли бы и побольше призовых ей дать. А вот футболистам вообще не платить!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова призера Олимпийских игр в Пекине-2022 Ульяны Нигматуллиной о стыдной сумме призовых за медали от Удмуртской республики.

«Мы в свое время стартовали за крупу, — сказал Тихонов «СЭ». — У Нигматуллиной две олимпийские медали — бронза и серебро. Можно было бы ей и побольше призовых дать. Медалей-то у нас мало! Могли бы ей хотя бы округлить! А вот футболистам я бы не платил за такую игру. Что у нас есть в футболе? Трибуны пустые, команды ничего не зарабатывают. Кроме скандалов у нас ничего в футболе нет. Нигматуллиной — надо было побольше дать. А футболистам совсем мало платить!»

Ранее 28-летняя биатлонистка заявила, что сумма призовых от Удмуртской республики меньше 900 тысяч.

На Играх в Пекине Нигматуллина завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской эстафете.