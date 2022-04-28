СБР опубликовал предварительный календарь чемпионата и Кубка России по биатлону на сезон-2022/23

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал на своем официальном сайте предварительный календарь чемпионата и Кубка России на сезон-2022/23.

Согласно опубликованному проекту, сезон начнется с летнего чемпионата России в Чайковском, который планируют провести с 22 по 28 сентября.

Зимние соревнования стартуют в Ханты-Мансийске, где с 24 по 28 ноября состоится первый этап Кубка России. Всего планируется семь этапов национального кубка. Гонки чемпионата России пройдут в Ижевске, Уфе, Ханты-Мансийске и Увате.

Предварительный календарь чемпионата и Кубка России по биатлону в сезоне-2022/23:

22-28 сентября — Чайковский, летний чемпионат России (роллеры-спринт, роллеры-эстафета, роллеры-гонка)

24-28 ноября — Ханты-Мансийск, Кубок России (спринт, гонка преследования)

29 ноября — 5 декабря — Уват, Кубок России (гонка, спринт, смешанная эстафета (1+1), смешанная эстафета (2+2))

6-12 декабря — Тюмень, Кубок России (спринт, гонка преследования, масстарт-большой)

13-19 декабря — Уфа, Кубок России (гонка, спринт, смешанная эстафета (1+1), смешанная эстафета (2+2))

15-23 января — Рыбинск, Кубок России (спринт, суперспринт, масстарт-большой)

23-30 января — Рыбинск, Кубок России (спринт, гонка преследования, см/эстафета (1+1), см/эстафета (2+2))

14-20 февраля — Ижевск, чемпионат России (гонка, суперперсьют, масстарт-большой)

6-13 марта — Уфа, чемпионат России и Кубок России (суперспринт, командная гонка (ЧР), спринт, масстарт-большой (КР))

25 марта — 3 апреля — Ханты-Мансийск, чемпионат России (спринт, гонка преследования, масстарт, эстафета, смешанная эстафета (1+1), смешанная эстафета (2+2))

3-7 апреля — Уват, чемпионат России (марафон)