Российские биатлонисты перед началом сборов пройдут тестирование на коронавирус

Биатлонисты сборной России перед началом предсезонных сборов пройдут тестирование на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской команды Михаила Шашилова. Ранее стало известно, что женская сборная пройдет сбор в Ижевске, резервистки — в Чайковском, а мужская сборная — в Рыбинске.

— Заехать на сбор мы должны пятого числа. Там будут взяты анализы, если все хорошо, то тренироваться мы сможем через сутки, — сказал Шашилов.

Мужская сборная должна приступить к сбору 2 июля, женская — 5 июля.