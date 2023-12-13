Кубок мира по биатлону: расписание соревнований и где смотреть трансляции этапа в Ленцерхайде

III Этап Кубка мира по биатлону 2023 / 2024 в Ленцерхайде пройдет с 14 по 17 декабря

III Этап Кубка мира по биатлону 2023 / 2024 в Ленцерхайде (Швейцария) пройдет с 14 по 17 декабря. В программе соревнований: спринт, гонка преследования и масс-старты. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций. Время начала — московское.

Расписание III Этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде:

14 декабря, четверг

16.15. Женский спринт, 7,5 км

15 декабря, пятница

16.15. Мужской спринт, 10 км

16 декабря, суббота

14.45. Женская гонка преследования, 10 км

16.40. Мужская гонка преследования, 12,5 км

17 декабря, воскресенье

14.30. Женский масс-старт, 12,5 км

16.45. Мужской масс-старт, 15 км

Трансляцию соревнований в прямом эфире можно смотреть на платном онлайн-сервисе Okko.

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