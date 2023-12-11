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Сегодня, 18:30

Биатлонист Сидоров: «Ушли в сборную Красноярского края из-за того, что в Ленинградской области нет финансирования»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Евгений Сидоров в разговоре с «СЭ» объяснил, почему с прошлого сезона он стал выступать за Красноярский край.

— С прошлого сезона вы с Ярославом Костюковым стали параллельно выступать за Красноярский край. Почему так решили?

— Ушли из-за того, что в Ленинградской области финансирования нет. Там выделяли мало денег на год. Даже в плане заработной платы для спортсменов. Решили, что уйдем на параллельный зачет, где будут лучше условия, чтобы мы могли получать какие-то деньги. Потому что у всех есть семьи.

— Твой тренер Ольга Скосырева как раз рассказывала, что отсутствие твоих хороших результатов было связано не только со стрельбой, но и с нехваткой инвентаря — лыж. Как сейчас с этим?

— Четыре года назад был контракт с Salomon. Что-то еще с тех пор осталось. В Красноярском крае каждый год выдают по две новые пары. В том году на выданных двух парах я отбегал весь сезон. Они показывали себя с хорошей стороны. В этом году привезли лыжи, на которых я выступал в Ханты-Мансийске и занял второе место.

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— Две пары на сезон — это не мало?

— С одной стороны, мало. Мы не общались на тему, можно ли больше. Конечно, если ты хочешь показывать результат, то должен вкладываться в это дело. В прошлом году я помимо тех двух пар купил еще сам две пары, — сказал Сидоров «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Евгений Сидоров
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