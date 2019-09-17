Россия пропустила Италию и Швецию в зачете Кубка наций-2018/19 и лишилась одной квоты на сезон

В результате дисквалификации Маргариты Васильевой сборная России опустилась на шестое место в зачете Кубка наций-2018/19. С момента начала дисквалификации (4 февраля 2019 года) российская спортсменка провела четыре гонки, идущие в зачет Кубка наций.

Васильева стала 16-й в индивидуальной гонке в Кэнморе и 14-й в спринте в Солт-Лейк-Сити. Женская эстафета с ее участием финишировала на десятом месте в Канаде, а смешанная эстафета стала седьмой в США.

По итогам пересчета баллов женская сборная России опустилась на шестое место в итоговом зачете Кубка наций-2018/19, пропустив вперед Италию и Швецию. Поэтому следующем сезоне у женской сборной будет пять квот на этапах Кубка мира. (Кирилл Бурдаков)