Резцова о смерти Алябьева: «Для меня это шок и удар! Мы с ним так дружили»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на смерть двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева.

«Ничего себе! Мы с ним так дружили. Видимо, у него были какие-то осложнения. Очень грустная новость. Мне лично он запомнился очень хорошим, порядочным и интеллигентным человеком. Его профессорские звания мне даже неинтересны. Я знаю, что он был умнейшим человеком, преподавал, передавал свой опыт молодежи. Но прежде всего он очень хороший друг. Совсем недавно поздравляли друг друга с днем рождения. Он постарше меня, но мы с ним еще с Олимпийских игр дружны. Для меня это шок и удар. Очень неожиданно все это, жалко Толика. Анатолий Николаевич, как же так? Еще жить да жить. Даже слов нет. Он всегда был отзывчивым, всем подсказывал и помогал. Мне чисто по-человечески его жаль. Мы с ним, наверное, даже похожи, поэтому и общались. Это жизнь. К сожалению, мы все не застрахованы от этого», — сказала Резцова «СЭ».

Алябьев ушел из жизни в возрасте 70 лет. В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде.