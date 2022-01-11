«Кашлял так, что двух слов сказать не мог». Причиной смерти Алябьева назвали коронавирус

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал подробности смерти другого двукратного чемпиона Игр, Анатолия Алябьева. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет.

«Причина — коронавирус. Я ему звонил перед Новым годом, он так кашлял, что двух слов сказать не мог, — цитирует Васильева «Чемпионат». — Вроде бы он залечил это дело, но потом снова началось. Я предлагал ему лечь в больницу, но он был уверен, что отлежится и все пройдет.

Когда уже поняли, что это точно ковид и дело плохо, его отвезли в город в больницу, где положили в реанимацию, но спасти не смогли. Его жена сейчас тоже в больнице с ковидом. Два сына займутся похоронами со стороны семьи, а также ВИФК и Федерация биатлона Санкт-Петербурга. Это очень грустно".

12 декабря прошлого года Алябьеву исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидульной гонке и эстафете.