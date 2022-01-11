Аликин сообщил возможные причины смерти Алябьева. Он не был привит от коронавируса

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин прокомментировал смерть своего друга и партнера по золотой олимпийской эстафете в Лейк-Плэсиде-1980 Анатолия Алябьева.

«Долго общались с Толей на его юбилее в декабре (12 декабря 2021 года Анатолию Алябьев исполнилось 70 лет), созвонились и после. С ним было все нормально, а сейчас пришли такие печальные известия. Заболел, лег в больницу. Легкие, пневмония. Точно ничего не знаю, но говорят, что был непривитый. Возможно, и коронавирус зацепил его здоровье. Жалко парня, очень хороший был человек. С большой буквы. Сколько лет были с ним в команде, всегда поддерживали друг друга. Мы дружили не так близко, как с Александром Тихоновым, но я мог смело назвать его боевым товарищем. Толя был спокойный, уравновешенный, компанейский человек. Большая потеря для мирового биатлона. Жалко Николаевича», — сказал «СЭ» Владимир Аликин.

12 декабря прошлого года Алябьеву исполнилось 70 лет. Он являлся членом Совета СБР. Как тренер участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира (1990-1998).

В качестве спортсмена он выиграл две золотые медали Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде в индивидульной гонке и эстафете.