Разборки в биатлоне и Большунов, уничтоживший норвежцев. Зимний live

Сегодня в 12:30 обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов в прямом эфире на Youtube-канале обсудят последние новости в мире лыжных гонок и биатлона и ответят на вопросы болельщиков. Темы эфира:

— Провал российских биатлонистов — третий подряд этап Кубка мира без медалей. Что нас ждет на чемпионате мира?

— Новые скандалы с выбором состава: олимпийский чемпион Дмитрий Малышко поругался со старшим тренером Сергеем Белозеровым. Нужно ли брать Малышко и Бабикова на чемпионат Европы?

— Лыжники продолжают феерить: Большунов выиграл две гонки подряд и лидирует в общем зачете Кубка мира. Сможет ли россиянин удержать преимущество над Клебо?

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