Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах контрольной тренировки женской сборной России по биатлону.

Светлана Миронова и Лариса Куклина выиграли спринт, показав одинаковый результат. Тамара Дербушева стала третьей.

«Любопытные результаты! Две победительницы — Миронова, которая с промахом на стойке показывает такое же время, как и точно отработавшая Куклина. Радостно за Миронову, ведь это очевидная готовность к сезону. Один промах для нее за счастье.

Куклина же рвется в основу и может пригодиться на Олимпийских играх. Тамара Гербушева финишировала третьей, что тоже очень неплохо, но любопытно пятое место Кристины Резцовой и шестое Ульяны Нигматуллиной. У Кристины всплеск результатов после рождения ребенка — она рвется на Олимпиаду и может закрепиться в сборной. У Нигматуллиной были проблемы при подготовке, но в целом место в топ-6 — результат неплохой. Хватит ли этого, чтобы поехать на Кубок мира?

Кто разочаровал, так это Казакевич. Пять промахов — это, конечно, чудовищный результат для спортсменки, которая может стать лидером сборной. Психологически проблемы или что-то другое? И у Буртасовой тоже стрельба не получилась. Ждем вторую контрольную гонку.

И Мироновой, и Куклиной нужно доказывать свою силу. Впрочем, как и всем остальным», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

16 ноября в рамках контрольной тренировки состоится масс-старт. По итогам соревнований определится шестая представительница сборной на первые этапы Кубка мира.