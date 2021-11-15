Миронова и Куклина показали одинаковое время в спринте на контрольной тренировке сборной России
13:00
Светлана Миронова и Лариса Куклина выиграли спринт на контрольной тренировке женской сборной России, сообщает пресс-служба СБР.
Спортсменки преодолели дистанцию за одинаковое время (20 минут и 8 секунд). Третье место заняла Тамара Дербушева.
16 ноября в рамках контрольной тренировки состоится масс-старт. По итогам соревнований определится шестая представительница сборной на первые этапы Кубка мира.
Два первых этапа Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 27 ноября по 5 декабря.
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