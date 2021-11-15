Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Миронова и Куклина показали одинаковое время в спринте на контрольной тренировке сборной России

13:00
Теги:

Светлана Миронова и Лариса Куклина выиграли спринт на контрольной тренировке женской сборной России, сообщает пресс-служба СБР.

Спортсменки преодолели дистанцию за одинаковое время (20 минут и 8 секунд). Третье место заняла Тамара Дербушева.

16 ноября в рамках контрольной тренировки состоится масс-старт. По итогам соревнований определится шестая представительница сборной на первые этапы Кубка мира.

Два первых этапа Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 27 ноября по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/755

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также
Сидячая работа: 10 упражнений для офиса
Глава ЛНР назвал условие поставок угля Украине
0