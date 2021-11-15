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Губерниев рассказал, почему Казакевич провалила стрельбу в контрольной гонке

17:32
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему Ирина Казакевич допустила множество промахов в контрольной гонке.

«Казакевич — обморозила руки при минус 10 и отсюда промахи! Приеду на биатлон, расскажу нашим спортсменам и тренерам, что биатлон — зимний вид спорта», — написал Губерниев в Telegram.

Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция).

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Иван Шитик все материалы автора

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