Губерниев рассказал, почему Казакевич провалила стрельбу в контрольной гонке
17:32
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему Ирина Казакевич допустила множество промахов в контрольной гонке.
«Казакевич — обморозила руки при минус 10 и отсюда промахи! Приеду на биатлон, расскажу нашим спортсменам и тренерам, что биатлон — зимний вид спорта», — написал Губерниев в Telegram.
Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция).
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