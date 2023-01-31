Майгуров: «Российские спортсмены еще не выступали на российских лыжах на международных соревнованиях. Эту ситуацию исправим»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о российских лыжах PROTEAM. Презентация нового проекта состоялась в инновационном центре Олимпийского комитета России.

— Уступают ли отечественные лыжи импортным?

— До сих пор еще ни один российский спортсмен не выступал на российских лыжах на международных соревнованиях. Жалко, что такая огромная страна и нет высококачественного инвентаря. Думаю, благодаря этому проекту мы эту ситуацию изменим. Хочу сказать, что это качественная продукция. На этих лыжах я уже проехал около 100 километров. Хорошее скольжение. На уровне ведущих производителей. Мы понимаем, что у нас много работы, чтобы сборная команда России начала выступать на этих лыжах. Сейчас наши ребята уже их пробуют. Карим Халили катался на них в Рыбинске. Но мы первую партию лыж рассылаем в регионы для того, чтобы получить обратную связь.

— Если бы эти лыжи были вашими первыми?

— Это было бы классно. Я бы тогда все выиграл. Радует, что это делают у нас в стране, — сказал Майгуров.