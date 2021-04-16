Польховский высказался о работе Губерниева

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к комментатору Дмитрию Губериеву.

— Лично вас устраивает работа Губерниева?

— С Губерниевым мы последний раз общались в декабре. Нашли понимание. Он сильный комментатор, но бывает, что он рекомендует что-то тренерам, высказывает свою позицию, которая популярна на данный момент. Например, давайте сделаем омоложение команды. Поверьте, тренеры лучше знают, когда дать шанс молодому спортсмену проявить себя. Привезти биатлониста на этап Кубка мира, чтобы он занял там 70-80-е место, много ума не надо. У каждого юниора была расписана программа. Они знали, кто, куда и когда едет и что их главный старт сезона — юниорский чемпионат мира. Мое мнение, спортсмена надо растить постепенно, не ломая его психологию. Чтобы биатлонисты приходили в национальную команду не на одну-две гонки, а надолго. У меня есть такой опыт.

— Могли бы напомнить?

— Когда СБР возглавлял Михаил Прохоров, мы с Максимом Кугаевским и Николаем Князевым работали с резервной сборной. Выбрали методику, спокойно трудились по ней два года, и это позволило подготовить многих сильных биатлонистов. Сразу половина команды тогда попала на Олимпийские игры-2014. И выступили там достойно. Это пример того, как важна методика. В России всегда были и будут таланты.

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Польховским можно прочитать здесь.