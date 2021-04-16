Польховский считает, что биатлонисты должны общаться со СМИ, как футболисты
Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, что он лично проводил беседы с биатлонистами на тему, как вести себя со СМИ.
— Еще один момент, который раздражает болельщиков. По флеш-интервью порой складывается впечатление, что спортсмены зачастую согласны с 20-30-ми местами в личных гонках. Вас это удивило?
— Не стоит всех стричь под одну гребенку. Но некоторые спортсмены и спортсменки не попадали в такт. Хотя мы проводили с ними беседы, как вести себя со СМИ. У них подписаны контракты, где прописаны все детали. Конечно, каждый вправе сказать то, что он считает нужным, но надо учиться управлять своими эмоциями. Иногда брать ответственность на себя. Повторюсь, в условиях пандемии СБР максимально выполнил все свои обязательства перед спортсменами. Не подумайте, что я заискиваю. Действительно, все наши желания были реализованы.
— Вы не думали о том, чтобы сразу после гонок свои комментарии давали только те спортсмены, кто показал приемлемый результат?
— Тут стоит обратить внимание на другое. Посмотрите, как хоккеисты или футболисты уверенно ведут себя в микст-зоне. Вышли, быстро ответили на все вопросы и дальше пошли по своим делам. Наши же ребята не имеют такого опыта, немного увлекаются, а профессиональные журналисты задают острые вопросы, которые могут спровоцировать какую-то громкую историю. Я всех понимаю в этой ситуации. Биатлону важно, чтобы его показывали на федеральном телевидении, тем более в прайм-тайм. Это позволяет привлекать спонсоров, а дополнительное финансирование — очень важный элемент работы федерации. Журналистам же важно получить ту или иную сенсацию.
— Спортсмены не жаловались вам на Дмитрия Губерниева?
— У кого были напряженные отношения с Дмитрием, я лично их подвел к комментатору. Они поговорили, нашли общий язык, убрали обиды. Пошла нормальная работа.
— Речь про Бабикова?
— Нет. Говорю про Павлову, Кайшеву, отчасти про Логинова.
(Тимур Ганеев)
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