Польховский считает, что биатлонисты должны общаться со СМИ, как футболисты

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, что он лично проводил беседы с биатлонистами на тему, как вести себя со СМИ.

— Еще один момент, который раздражает болельщиков. По флеш-интервью порой складывается впечатление, что спортсмены зачастую согласны с 20-30-ми местами в личных гонках. Вас это удивило?

— Не стоит всех стричь под одну гребенку. Но некоторые спортсмены и спортсменки не попадали в такт. Хотя мы проводили с ними беседы, как вести себя со СМИ. У них подписаны контракты, где прописаны все детали. Конечно, каждый вправе сказать то, что он считает нужным, но надо учиться управлять своими эмоциями. Иногда брать ответственность на себя. Повторюсь, в условиях пандемии СБР максимально выполнил все свои обязательства перед спортсменами. Не подумайте, что я заискиваю. Действительно, все наши желания были реализованы.

— Вы не думали о том, чтобы сразу после гонок свои комментарии давали только те спортсмены, кто показал приемлемый результат?

— Тут стоит обратить внимание на другое. Посмотрите, как хоккеисты или футболисты уверенно ведут себя в микст-зоне. Вышли, быстро ответили на все вопросы и дальше пошли по своим делам. Наши же ребята не имеют такого опыта, немного увлекаются, а профессиональные журналисты задают острые вопросы, которые могут спровоцировать какую-то громкую историю. Я всех понимаю в этой ситуации. Биатлону важно, чтобы его показывали на федеральном телевидении, тем более в прайм-тайм. Это позволяет привлекать спонсоров, а дополнительное финансирование — очень важный элемент работы федерации. Журналистам же важно получить ту или иную сенсацию.

— Спортсмены не жаловались вам на Дмитрия Губерниева?

— У кого были напряженные отношения с Дмитрием, я лично их подвел к комментатору. Они поговорили, нашли общий язык, убрали обиды. Пошла нормальная работа.

— Речь про Бабикова?

— Нет. Говорю про Павлову, Кайшеву, отчасти про Логинова.

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Польховским можно прочитать здесь.