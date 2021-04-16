Украинская биатлонистка Пидгрушная напишет автобиографию

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная напишет книгу о своей жизни, сообщает Sport.ua 16 апреля.

«Каждый раз во время встреч с болельщиками, спортсменами, журналистами я даю ответы на десятки вопросов. Мне неоднократно говорили: «Подумайте о книге». После этого родственники и друзья поддержали эту идею. Мысль о написании книги я вынашивала годами. Теперь у меня появилась менеджер Лилия Проць, именно она уверенно мне посоветовала садиться и писать», — заявила Пидгрушная.

34-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка-2014 в эстафете, чемпионка мира-2013 в Нове-Место (Чехия) в спринте и многократная чемпионка Европы по биатлону.