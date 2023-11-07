Польховский рассказал, как будет формироваться состав участников МЛКБ

Исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Валерий Польховский во время пресс-конференции рассказал, как будет формироваться состав участников турнира.

«Трасса с 15 октября готова. Собираем спортсменов, которые хотят принять участие. Их достаточно много. Обсуждаем с тренерами перспективы.

Всех интересует принцип формирования участников. Это в первую очередь итоги прошлого сезона чемпионата России и Кубка Содружества. Есть исключения, такие как Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова, которые не выступали в прошлом сезоне. Лидеры у мужчин, первые восемь человек, уже заявились. У девушек идут еще обсуждения. Всего заявилось 40 человек мужского состава и 25 женского», — сказал Польховский.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России, Беларуси, возможен приезд биатлонистов из Китая и Монголии.