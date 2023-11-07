Васильев — о Международной лиге клубного биатлона: «Я бы провел аналогию этого проекта с КХЛ»

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) высказался о создании Международной лиги клубного биатлона.

«Этот формат очень своевременный. Им надо было заниматься лет 10 назад. Российские и белорусские биатлонисты являются профессионалами. Они должны и выступать, и зарабатывать профессионально. То, что нас отстранили от международной деятельности — это незаконно. Придет время и будет дана оценка тому, что было сделано международной федерации. А сделали они много незаконных вещей.

Что спортсмену нужно? Тренироваться и выступать. Выступать хочется на самом высоком уровне. Мы не должны ждать у моря погоды. Я бы провел аналогию этого проекта с КХЛ. Раньше был чемпионат России и все. Но решили вывести хоккей на другой уровень.

У спортсменов без международной практики проседает мотивация. Что нужно сделать, чтобы опытные спортсмены передали опыт молодым? Ведь когда придет час пик, а он все равно придет, наши спортсмены должны быть на уровне. Думаю, что тот призовой фонд, который создан благодаря Алексею Нуждову, позволяет быть не просто мотивированным, но и гипермотивированным. Это даст дополнительный толчок для привлечения спонсоров в биатлон. Поможет вывести биатлон на новый качественный уровень. Ситуация сложилась таким образом, что мы должны были ее использовать. Что из этого получится? Надо понимать, что на первых этапах это не будет так масштабно. Но постепенно мы выйдем на новый уровень. Я только оптимистично смотрю на этот проект. Думаю, что мы все репутационно много приобретем", — сказал Васильев.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России, Беларуси, возможен приезд биатлонистов из Китая и Монголии.