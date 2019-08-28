Подчуфарова заявила, что не боится допинговых скандалов

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сказала, что у нее нет опасений по поводу скандалов с допингом.

— Боюсь ли я допинговых скандалов? Нет, — цитирует Подчуфарову «Столица С». — В противном случае не стала бы возвращаться. Затаилась бы и сидела. Мне бояться нечего. Я не принимаю запрещенных препаратов. И снова рвусь в бой. Хотя в свете последних событий нельзя быть уверенной в своей безопасности на сто процентов. Видите, всю сборную нашу не допустили на Игры в Корею. За бортом турнира четырехлетия оказались люди, никогда не нарушавшие антидопинговых правил. Понятно, что Олимпиада — пик в карьере спортсмена, но в биатлоне масса других престижных стартов. Поэтому угроза пропуска форума четырехлетия не могла повлиять на мое решение вернуться в большой спорт.

27-летняя Ольга Подчуфарова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете. В ее активе одна победа в личных гонках на Кубке мира.