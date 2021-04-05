Подчуфарова объяснила свою фразу про «шапито» в российском спорте

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова отметила, что фразой про «шапито» хотела обратить внимание на несовершенство российской спортивной системы. По ее словам, высказывание не имеет ничего общего с ее нелюбовью к родине.

«Просто не надо путать мое несогласие с системой управления спортом или с системой подготовки и мою любовью к стране, — цитирует ТАСС Подчуфарову. — Если не говорить о проблемах, то их не решить. В период с 2017 по 2018 год я допустила очень большую ошибку — я держала в себе большое эмоциональное напряжение, хотя были моменты, которые не устраивали всех в команде. У всей команды было неспокойное состояние».

«В итоге в определенный момент ты теряешь терпение и выдаешь все, что накипело. Но это приводит к изменениям. Поэтому мы ошиблись, что не говорили о проблемах раньше. Лучше сказать, чем не говорить совсем, потому что иначе ничего не поменяется», — добавила она.

В октябре 2019 года Подчуфарова решила перейти в сборную Словении после годичного перерыва в карьере. В связи с этим она опубликовала заявление, в котором было написано: «В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном». В январе 2020 года ее переход в сборную Словении сорвался, биатлонистка решила продолжить выступления за Россию.