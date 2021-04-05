Подчуфарова выразила уверенность, что к ней не может быть допинговых претензий

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что к ней не может быть претензий со стороны антидопинговых служб, в том числе на основе базы данных московской лаборатории.

«Это исключено. Если говорить о Тимофее, то его имя изначально присутствовало в этом списке, — цитирует ТАСС Подчуфарову. — Меня же в них никогда не было. Более того, это первое, о чем мы договорились со словенцами: я отправила запрос в IBU и в его специальный антидопинговый орган, откуда мне пришел ответ, что ко мне нет никаких претензий».

«После возобновления карьеры мне надо было вернуться в пул тестирования, что я и сделала. Это произошло еще до появления варианта со Словенией. Так что я всегда была открыта для тестирования. В этом отношении я в себе уверена на сто процентов», — подчеркнула она.

В январе вышел доклад независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) о коррупционных делах бывшего руководства организации. В документе говорилось, что на основе базы данных московской лаборатории (LIMS) могут быть открыты новые допинговые дела в отношении российских биатлонистов. В сентябре 2020 года база данных стала основанием для временного отстранения Екатерины Глазыриной и Тимофея Лапшина.

Подчуфарова на прошлой неделе выступила на чемпионате России, этот старт стал для нее первым после двухлетнего перерыва, который вобрал в себя неудачную попытку перейти в сборную Словении. В январе ей было отказано в получении гражданства страны, 28-летняя спортсменка вернулась в Россию.