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«Как же я тебя хотела!» Сливко опубликовала фото с медалью

09:16
Виктория Сливко. Фото Андрей Аносов, СБР
Виктория Сливко. Фото Андрей Аносов, СБР
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Российская биатлонистка Виктория Сливко в своем Instagram опубликовала фотографию с медалью, завоеванной на чемпионате в Ханты-Мансийске.

Вчера, 4 апреля, спортсменка выиграла бронзу в масс-старте.

«Как же я тебя хотела! Я говорю всем огромное спасибо! Друзья, родные, болельщики — вы моя мотивация, вы моя поддержка. Я вас всех люблю, ценю, уважаю. Виктория Александровна довольная и счастливая», — написала Сливко.

Победительницей масс-старта стала Лариса Куклина.

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