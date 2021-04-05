«Как же я тебя хотела!» Сливко опубликовала фото с медалью
09:16
Российская биатлонистка Виктория Сливко в своем Instagram опубликовала фотографию с медалью, завоеванной на чемпионате в Ханты-Мансийске.
Вчера, 4 апреля, спортсменка выиграла бронзу в масс-старте.
«Как же я тебя хотела! Я говорю всем огромное спасибо! Друзья, родные, болельщики — вы моя мотивация, вы моя поддержка. Я вас всех люблю, ценю, уважаю. Виктория Александровна довольная и счастливая», — написала Сливко.
Победительницей масс-старта стала Лариса Куклина.
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