Почему СБР не берет в команду лыжников? Отвечает Драчев

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал подготовку к Кубку мира-2019/20, отметив, что плохая форма Антона Бабикова на отборочных стартах удивила тренеров. Также он объяснил, почему в биатлон не переходят российские лыжники.

— Тренерский штаб был шокирован выступлением Бабикова, хотя до этого он показывал результаты и был хорошо готов, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ». — Может, ему разгрузиться надо.

Шипулин недавно ушел. Если бы он сейчас был, мы бы увереннее себя в Кубке мира чувствовали.

— А лыжника не хотели бы взять? Может, третьего — четвертого эшелона?

— Мы это с Еленой Вяльбе обсуждали. Так просто его не взять, его ЦСП не допустит. Мы звонили, пытались взять. Нужно решить, как это оформить.